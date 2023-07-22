На фронті ліквідували російського пропагандиста, ще кількох поранили

В Україні на фронті загинув "кореспондент" кремлівського видання РИА Новости Ростислав Журавльов, повідомляють ще про кількох поранених, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє РИА Новости, пропагандистка Маргарита Симоньян.

Пропаганда пише, нібито Журавльова вбив осколок касетного боєприпасу.

Сам він приїхав до Запоріжжя, щоб знімати матеріал про касетні боєприпаси.

Симоньян теж підтвердила, що "воєнкора" ліквідували касетним боєприпасом, і додала, що ще є "інші поранені".