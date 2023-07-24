Генсек ООН закликав РФ негайно припинити атаки на культурні об'єкти

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш рішуче засудив російські ракетні удари по Одесі минулої ночі, внаслідок чого постраждали та були частково зруйновані культурні та релігійні об'єкти, зокрема Спасо-Преображенський собор, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив речник генсека ООН по Україні Стефан Дюжаррік.

"Генеральний секретар рішуче засуджує сьогоднішній ракетний удар Росії по Одесі, в результаті якого постраждали мирні жителі та було завдано шкоди Спасо-Преображенському собору, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО, та іншим історичним будівлям в Історичному центрі Одеси, об'єкту Всесвітньої спадщини" , - йдеться в заяві.

Гутерріш зазначив, що, крім жахливих втрат серед цивільного населення через війну, атака минулої ночі стала "ще одним нападом на територію, що охороняється Конвенцією про всесвітню спадщину, порушуючи Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту".

Так, генсек ООН "стурбований" загрозою, яку повномасштабна військова агресія РФ дедалі більше становить для української культури та спадщини. "З 24 лютого 2022 року ЮНЕСКО підтвердила збитки 270 об'єктам культури в Україні, зокрема 116 об'єктам релігійного призначення" , - цитує генсека ООН Дюжаррік.