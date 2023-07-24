"Карту Буданова" з розділеною Росією продали на аукціоні за 14 млн гривень

Волонтер Сергій Притула повідомив, що карту з кабінету очільника ГУР Кирила Буданова із розділеною на окремі суб'єкти Російською Федерацією, продали на аукціоні за 14 млн гривень, повідомляє Українська правда.

"Продано! "Карта Буданова" з розділеною Росією пішла з молотка за 14 млн гривень" , – написав Притула.

Притула повідомив, що отримані від продажу карти кошти долучені до збору "Виявляємо – знищуємо" та будуть витрачені на закупівлю 5 комплексів БпЛА EOS для шурмових спецпідрозділів ГУР.

Раніше Притула повідомляв﻿, що 23 липня відбудеться аукціон з продажу знаменитої "карти Буданова".