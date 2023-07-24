В ISW підрахували, яку скільки загалом окупованих територій звільнили ЗСУ

Українські військові звільнили близько 53% території, яку захопили росіяни з початку повномасштабного вторгнення.﻿ Про це йдеться у звіт Інституту вивчення війни (ISW), пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ЗСУ звільнили приблизно 50% території, захопленої російськими військами з початку повномасштабного вторгнення РФ. Ця цифра значною мірою узгоджується з поточною оцінкою експертів ISW щодо контролю за місцевістю.

Аналітики можуть використовувати кілька методів для розрахунку контролю над місцевістю з різними результатами залежно від картографічної проекції, що використовується, та інших факторів.

Оцінки ISW із використанням проекції Меркатора показали, що українські сили звільнили близько 53 відсотків території, яку захопили російські війська з лютого 2022 року. На думку експертів, оцінки, зроблені з використанням різних джерел даних, методів виміру чи прогнозів, дадуть різні цифри.

Неточні та помилкові заяви сторін про територіальні придбання також можуть вплинути на такі оцінки.

Ключові висновки ISW: