В Ірані розробили новий дрон Shahed-149
В Ірані Корпус вартових ісламської революції (КВІР) представив модернізовану версію безпілотника "Shahed-149 Gaza", який був від початку сконструйований ще навесні 2021 авіабудівною компанією Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
У неділю було опубліковано кадри безпілотника на авіабазі Мученик Карімі у центрі міста Кашан. Також подано опис та технічні характеристики оновленого БПЛА.
У повідомленнях йдеться, що безпілотник був оснащений новою системою шасі та точкою підвіски.
Як стверджується, "Shahed-149 Gaza" є удосконаленим висотним безпілотним бойовим літаком великої тривалості польоту, здатним літати понад 35 годин і долати 7000 кілометрів за одну місію.
"Іранські військові покладаються на цей літак для покращення свого потенціалу розвідки, спостереження та розвідки", - йдеться в публікації.
Іранський безпілотник "Shahed-149 Gaza" (фото: PANA / en.irna.ir)
Апарат Shahed-149 Gaza, за розміром, формою та призначенням аналогічний американському безпілотнику MQ-9 Reaper.
Удосконалений іранський БПЛА має крейсерську швидкість 350 км/год та здатний нести 13 бомб та 500 кг електронного обладнання.
Це перший іранський БПЛА із турбогвинтовим двигуном. Новий дрон отримав підвісне шасі та опору.