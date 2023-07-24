"Вагнерівці" у Білорусі не становлять загрози для України чи Польщі – ISW

Президент РФ Володимир Путін і самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко посилили інформаційні операції щодо Заходу, говорячи, що контрнаступ України нібито провалився, та заявляючи, що "ПВК Вагнер" нібито становить загрозу для Польщі. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни, повідомляє Українська правда.

"Високопоставлені західні і українські лідери та ISW продовжують вважати, що ще занадто рано давати оцінку українському контрнаступу, оскільки Україна все ще має значні незадіяні підготовлені сили і зберігає здатність розпочати вирішальні операції в будь-який час і в будь-якому місці за власним вибором…

Немає жодних ознак того, що бойовики "Вагнера" в Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу. Умовою угоди Путіна-Лукашенка-Пригожина, яка поклала край збройному повстанню, була передача "Вагнером" такої зброї Міністерству оборони РФ" , – вважають аналітики.

В інституті наголосили, що фото головної бази "Вагнера" в Целі, Осиповичі, вказує на те, що транспортні засоби, припарковані на території бази і навколо неї, – це переважно сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок і приблизно 35 напівпричепів.