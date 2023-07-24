Резніков спрогнозував, коли може закінчитися війна
Україна може здобути перемогу у війні до наступного літа. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю CNN, повідомляє Ділова столиця.
Резніков зазначив, що розглядає саміт НАТО у 2024 році як можливість для вступу України до Альянсу.
"Хто знає, може бути, це буде дуже важливий день для України", — сказав він, додавши, що це "лише його прогноз".
На запитання, чи думає він, що війна закінчиться до наступного літа, міністр відповів: "Так. Ми переможемо в цій війні".
Олексій Резніков також переконаний, що після закінчення війни членство України в НАТО буде в інтересах самого Альянсу.
"Бо ми стали справжнім східним щитом НАТО або східним щитом Європи. Україна отримала реальний бойовий досвід — як стримувати росіян, перемагати їх, бити стандартними для НАТО озброєннями", — каже міністр.