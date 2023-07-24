Нічні вибухи в Москві: пошкоджена будівля поряд з Міноборони та ГРУ РФ

У Москві пролунало кілька вибухів сьогодні вночі, 24 липня. Повідомляється, що одним із них пошкоджено будинок за адресою Комсомольський проспект, 17. Будівля розташована поряд з Міноборони та ГУР РФ, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали.

Варто зазначити, що від місця падіння дрону до будівлі Міноборони РФ – близько 150 метрів і кілька хвилин ходьби. Крім того, через дорогу, за адресою Комсомольський проспект, 20, розташований один із корпусів Військового університету імені князя Олександра Невського – штаб-квартира ГРУ з кібернаступу.

Повідомляється, що внаслідок вибуху безпілотника, що впав, на Комсомольському проспекті зруйновано покрівлю в двоповерховій будівлі. У будинку навпроти вибито скло в магазині на першому поверсі та в житловій частині будинку на четвертому поверсі. Крім того, скління порушено у сусідньому будинку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.