Над Сумщиною збили "Шахед" – ОВА

Над Сумщиною збили "Шахед" – ОВА
Фото: twitter.com/DefenceU

На Сумщині Сили протиповітряної оборони знищили російський безпілотник-камікадзе типу Shahed.

Про це повідомили﻿ в Сумській обласній військовій адміністрації.

"У небі над Сумщиною силами ППО було знищено ворожий "Шахед", – йдеться в повідомленні.

Ввечері 23 липня У Сумах пролунали звуки вибухів, згодом Повітряні сили повідомили про ворожий безпілотник.

У ранковому зведенні Генштаб повідомляв﻿, що росіяни завдали чергового удару "Шахедами" по Україні. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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