Над Сумщиною збили "Шахед" – ОВА
На Сумщині Сили протиповітряної оборони знищили російський безпілотник-камікадзе типу Shahed.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
"У небі над Сумщиною силами ППО було знищено ворожий "Шахед", – йдеться в повідомленні.
Ввечері 23 липня У Сумах пролунали звуки вибухів, згодом Повітряні сили повідомили про ворожий безпілотник.
У ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що росіяни завдали чергового удару "Шахедами" по Україні. Інформація про наслідки атаки уточнюється.