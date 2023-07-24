За добу ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів – Генштаб

За добу ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу українські військові ліквідували ще приблизно 660 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 17 артилерійських систем, 11 танків та іншу військову техніку противника.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 242 620 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків − 4 162 (+11),
  • бойових броньованих машин − 8 118 (+13),
  • артилерійських систем − 4 675 (+17),
  • РСЗВ − 697 (+0),
  • засобів ППО − 452 (+1),
  • літаків − 315 (+0),
  • гелікоптерів − 310 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 963 (+5),
  • крилатих ракет − 1 307 (+9),
  • кораблів/катерів − 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 7 182 (+10),
  • спеціальної техніки ‒ 698 (+2).

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