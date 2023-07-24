За добу ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів – Генштаб
За минулу добу українські військові ліквідували ще приблизно 660 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 17 артилерійських систем, 11 танків та іншу військову техніку противника.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 242 620 (+660) осіб ліквідовано,
- танків − 4 162 (+11),
- бойових броньованих машин − 8 118 (+13),
- артилерійських систем − 4 675 (+17),
- РСЗВ − 697 (+0),
- засобів ППО − 452 (+1),
- літаків − 315 (+0),
- гелікоптерів − 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 963 (+5),
- крилатих ракет − 1 307 (+9),
- кораблів/катерів − 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн − 7 182 (+10),
- спеціальної техніки ‒ 698 (+2).