Кулеба: Спроби Путіна посварити Україну та Польщу – марні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав марними спроби президента РФ Владіміра Путіна посварити Україну з Польщею, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба написав у Twitter, коментуючи заяви глави Кремля про нібито плани Польщі окупувати західну Україну.

Він наголосив, що наміри Путіна "вбити клин" між Києвом і Варшавою – "такі ж марні, як і його невдале вторгнення в Україну".

"На відміну від Росії, Польща та Україна зробили висновки з історії, та завжди стоятимуть разом проти російського імперіалізму і неповаги до міжнародного права" , – зазначив глава українського МЗС.

Він також додав заяву МЗС Польщі, у якій зазначається, що "історичні інсинуації російської влади" свідчать про "глибоко вкорінений ревізіонізм та імперіалізм Росії".

Putin’s attempts to drive a wedge between Kyiv and Warsaw are as futile as his failing invasion of Ukraine. Unlike Russia, Poland and Ukraine have learned from history and will always stand united against Russian imperialism and disrespect for international law. @RauZbigniew https://t.co/7b4WOF0hzb — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023

Путін у п'ятницю заявив﻿, що литовсько-польсько-українська бригада нібито готується до окупації західної України. Також російський президент стверджував, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував﻿ виклик посла Росії до МЗС країни після заяв Путіна. Коментуючи слова російського диктатора про те, що Сталін нібито "подарував" Польщі землі, польський прем’єр наголосив: той "був воєнним злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків".