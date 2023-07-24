Кулеба: Спроби Путіна посварити Україну та Польщу – марні

Кулеба: Спроби Путіна посварити Україну та Польщу – марні
Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав марними спроби президента РФ Владіміра Путіна посварити Україну з Польщею, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба написав у Twitter, коментуючи заяви глави Кремля про нібито плани Польщі окупувати західну Україну.

Він наголосив, що наміри Путіна "вбити клин" між Києвом і Варшавою – "такі ж марні, як і його невдале вторгнення в Україну".

"На відміну від Росії, Польща та Україна зробили висновки з історії, та завжди стоятимуть разом проти російського імперіалізму і неповаги до міжнародного права", – зазначив глава українського МЗС.

Він також додав заяву МЗС Польщі, у якій зазначається, що "історичні інсинуації російської влади" свідчать про "глибоко вкорінений ревізіонізм та імперіалізм Росії".

Путін у п'ятницю заявив﻿, що литовсько-польсько-українська бригада нібито готується до окупації західної України. Також російський президент стверджував, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував﻿ виклик посла Росії до МЗС країни після заяв Путіна. Коментуючи слова російського диктатора про те, що Сталін нібито "подарував" Польщі землі, польський прем’єр наголосив: той "був воєнним злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків".

Новини

Популярні теми форуму

analytics