Кулеба: Спроби Путіна посварити Україну та Польщу – марні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав марними спроби президента РФ Владіміра Путіна посварити Україну з Польщею, повідомляє Європейська правда.
Про це Кулеба написав у Twitter, коментуючи заяви глави Кремля про нібито плани Польщі окупувати західну Україну.
Він наголосив, що наміри Путіна "вбити клин" між Києвом і Варшавою – "такі ж марні, як і його невдале вторгнення в Україну".
"На відміну від Росії, Польща та Україна зробили висновки з історії, та завжди стоятимуть разом проти російського імперіалізму і неповаги до міжнародного права", – зазначив глава українського МЗС.
Він також додав заяву МЗС Польщі, у якій зазначається, що "історичні інсинуації російської влади" свідчать про "глибоко вкорінений ревізіонізм та імперіалізм Росії".
Путін у п'ятницю заявив, що литовсько-польсько-українська бригада нібито готується до окупації західної України. Також російський президент стверджував, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував виклик посла Росії до МЗС країни після заяв Путіна. Коментуючи слова російського диктатора про те, що Сталін нібито "подарував" Польщі землі, польський прем’єр наголосив: той "був воєнним злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків".