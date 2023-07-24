Москву атакували безпілотники ГУР – джерела

Наліт безпілотників на Москву вранці 24 липня операція Головного управління розвідки Міноборони, повідомляє Ліга.net.

За словами джерел видання у спецслужбах, дрони атакували будівлі Міноборони Росії у центрі Москви. Ще один безпілотник упав біля установи, яка займається кібервійною.

Столицю країни-окупанта Росії атакували﻿ БпЛА, у мережі з'являються фото та відео з місця події.

РосЗМІ стверджували, що один із безпілотників нібито впав у районі Комсомольського проспекту, 17, що за 500 метрів від будівлі Міноборони РФ.