Британська розвідка: РФ посилено займається військовою підготовкою дітей

Розвідка Великої Британії повідомила, як Росія посилено проводить військову підготовку серед дітей, щоб розвивати в них культуру воєнізованого патріотизму.﻿ Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 24 липня, повідомляє Європейська правда.

В огляді відомство нагадує про плани РФ навчати школярів основам управління бойовими безпілотниками.

Як зазначили у розвідці, російський сенатор Артьом Шейкін оголосив, що уроки включатимуть в себе розвідку місцевості та способи протидії ворожим БПЛА.

Крім уроків з управління БПЛА, в Росії школярів планують навчати стрільбі з автомата, навичкам поводження з ручними гранатами і наданню першої медичної допомоги.

Усе це стане обов’язковим з 1 вересня 2023 року в програмі "Основи безпеки життєдіяльності" для учнів 10 і 11 класів.