ATACMS дозволив би знищувати ракетні комплекси РФ та кораблі в портах – ЗСУ

Далекобійні ракетні системи ATACMS дозволили б Україні знищувати російські берегові ракетні комплекси та кораблі, що стоять у портах. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону, повідомляє Ліга.net.

Комплекс ATACMS здатний знищувати перш за все наземні цілі, сказав він.

"Тобто крім того, щоб його мати, треба мати дані розвідки, треба розуміти, де знаходяться ті системи [ворога], щоб знищувати їх ефективно" , – зауважив Ігнат.

На його думку, така інформація є в Сил оборони, тому завдяки ATACMS можливо було б знищувати берегові ракетні комплекси росіян та кораблі, що перебувають у портах.

ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність стрільби від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.