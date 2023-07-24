ЗСУ за тиждень просунулися на 16 км у двох напрямках – Маляр

За минулий тиждень Сили оборони просунулись на 12 та 4 кілометри на Південному та Бахмутському напрямках. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Українська правда.

"Українські війська на південному фронті за час наступу звільнили більше 192 кв. км території" , - повідомила Маляр.

За її словами, лише минулого тижня на цьому напрямку Сили оборони звільнили більше 12 кв. км.

"Українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська" , - повідомила вона.

Крім того, на Бахмутському напрямку за час наступу ЗСУ звільнили близько 35 кв. км території, а минулого тижня - близько 4 кв. км.