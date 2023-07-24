Місцева влада може виділяти кошти на ЗСУ — Гетьманцев

Виділення коштів на придбання дронів, "швидких" та інші потреби окремих підрозділів ЗСУ відповідає повноваженням органів місцевого самоврядування. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев у ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Звісно, місцевий бюджет не може взяти на утримання якусь бригаду в повному обсязі, бо вона фінансується з загальнодержавного бюджету. Однак за бажання виділення коштів на дрони, на "швидкі", на утримання певних статей видатків тієї чи іншої бригади або ЗСУ загалом абсолютно збігається з повноваженнями органів місцевого самоврядування" , - сказав Гетманцев.

Він нагадав, що саме завдяки збільшенню видатків на ЗСУ структура доходів місцевих бюджетів зазнала суттєвих змін. Адже податок на доходи фізичних осіб - військових є одним із джерел додаткових надходжень.