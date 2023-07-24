У ГУР назвали пошкодження Кримського мосту суттєвим ударом по РФ

Так званий Кримський міст є дуже важливим об'єктом для РФ, а його пошкодження означає болючий удар по ворогу, заявив представник ГУР Вадим Скібіцький, повідомляє Новое время.

Він нагадав, що будівництво незаконної споруди через Керченську протоку РФ розпочала після провалу так званого плану "Новоросія", який передбачав створення сухопутного коридору з території РФ до півострова у перші роки війни.

"[Кримський міст] ― це стратегічний об'єкт, який забезпечував російське угруповання військ спочатку в Криму, а сьогодні забезпечує все південне угруповання військ, яке перебуває і на півострові, і на наших тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей" , ― сказав Скібіцький.

За його словами, нещодавнє ураження кримського мосту є «суттєвим ударом» по РФ, оскільки це порушує лінії постачання російських окупаційних військ.

"Міст ― це складна споруда, але можливість завдавати [по ньому] удари та перешкоджати, насамперед, логістичному воєнному забезпеченню російських військ на нашій території є" , ― сказав представник ГУР.

З ночі, 17 липня, на Кримському мосту зупинено весь рух: кримський гауляйтер Сергій Аксьонов заявив﻿ про "надзвичайну подію", російські пабліки пишуть про вибухи та серйозне пошкодження щонайменше одного прольоту мосту. Пізніше окупанти повідомили про відновлення﻿ залізничного сполучення, а також відновили рух однією гілкою моста.