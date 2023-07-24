Пенсія-2023. Хто зможе отримувати додаткові 837 грн і що для цього потрібно

Самотні пенсіонери, які досягли 80-річного віку та потребують постійного стороннього догляду, мають право отримувати соціальну допомогу у сумі 40% прожиткового мінімуму, що у 2023 році становить 837 грн, повідомляє Новое время.

Така норма діє відповідно до Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб та рішення уряду.

Хто зможе отримувати допомогу

Пенсіонери, які досягли 80 років і не мають працездатних родичів, які потребують стороннього догляду, можуть подати документи на оформлення цієї допомоги.

Важливою умовою є отримання пенсії за віком в Україні. Розмір допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму, тобто 837 гривень.

Зауважимо, що з підвищенням прожиткового мінімуму змінюється і сума доплати.

Що необхідно для оформлення допомоги

Для того, щоб подати заявку на отримання допомоги, потрібно зібрати пакет наступних документів:

— заява;

— паспорт;

— ідентифікаційний номер;

— витяг з Пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавку щодо догляду за пенсіонером.

— висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду.

Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися в управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання.

Консультацію щодо надання такої допомоги можна отримати за номером 044 289 87 89.