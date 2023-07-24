Окупанти закрили Рубіжне, Кремінну та Сєверодонецьк для населення

Слідом за Рубіжним російські окупанти ізолюють інші прифронтові міста. Пропускний режим посилено у Кремінній та Сєвєродонецьку. Про це повідомляє Луганська ОВА.

"Скоротити переміщення населення до мінімуму - таке завдання поставили перед собою окупаційна влада прифронтових міст, шукаючи тих, хто допомагає ЗСУ. Пропускний режим посилено не лише у Рубіжному, а й у сусідніх Кремінній та Сєверодонецьку" , - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, до населених пунктів можна потрапити виключно з місцевою реєстрацією або з перепусткою, особисто отриманою в окупаційній адміністрації. На блокпостах ретельніше перевіряють документи, шукаючи ймовірне підроблення.

"У Троїцькому загарбники постійно проводять обшуки, тримаючи мешканців у напрузі. У громаді значно зменшилася кількість порожнього житла, яке колаборанти та військові Росії вважають придатним для власного проживання" , - додали в ОДА.

Нагадаємо, на лінії Сватово-Кременна, що на Луганщині, йдуть важкі бої. Поки що росіяни намагаються там просуватися, що збільшує кількість втрат. Також бої ведуться у Серебрянському лісництві.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що через великі втрати у росіян у Луганській області дуже низький рівень морально-психологічного стану. Вони хочуть залишити свої підрозділи та повернутися до РФ.