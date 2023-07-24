Росіяни модернізували понад сотню ракет Х-22 – Гуменюк

Ворог модернізував понад сотню ракет Х-22 у Х-32, якими у ніч на 23 липня обстріляв Одесу. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Маючи на збереженні великі запаси ракет Х-22, вони намагаються їх покращити, оскільки до цього моменту ми спостерігали їх руйнування в повітрі. Зрозуміло, що з початку повномасштабного вторгнення вони використали досить великий заготовлений потенціал. До цього процесу вони готувалися, на відміну від України.

Вони нарощували потенціал свідомо, збільшували кількість відповідно своїх стратегічних планів і зараз, на скільки мені відомо, то мова йде про понад сотню таких ракет" , - сказала вона, відповідаючи на запитання про кількість ракет Х-32, які були модернізовані з Х-22.

Ракета Х-22 "Буря" — це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Її створювали для ураження авіаносців та авіаносних ударних груп, однак у 2022-2023 роках Х-22 стала знаряддям численних воєнних злочинів. Зокрема, 14 січня цього року ракета Х-22, випущена з російського бомбардувальника Ту-22М3, влучила у житловий будинок у Дніпрі.