До Південної Кореї прибула ще одна атомна субмарина США

У Військово-морських силах Сеулу повідомили про прибуття атомної субмарини Сполучених Штатів до Південної Кореї у понеділок задля поповнення запасів, повідомляє Укрінформ.

"Захід субмарини у порт призначений для поповнення військових запасів під час виконання оперативного завдання" , – заявили у ВМС Південної Кореї.

Військовий човен "Аннаполіс" (USS Annapolis), субмарина типу "Лос-Анджелес", увійшов до військово-морської бази на південному острові Чеджу.

У ВМС країни додали, що ключовою місією атомного підводного човна є проведення операцій з протикорабельних та протичовнових боїв.

Там також анонсували, що з нагоди прибуття субмарини "Аннаполіс" будуть проведені заходи з обміну та укріплення спільних оборонних відносин між країнами, присвячені 70-річчю альянсу між Південною Кореєю та США.

18 липня атомний підводний човен ВМС США USS Kentucky з балістичними ракетами класу "Огайо", здатними нести ядерні боєголовки, на борту зайшов до головної військово-морської бази Південної Кореї в місті Пусан.

У відповідь міністр оборони КНДР Кан Сун Нам заявив﻿, що візит атомного підводного човна США до Південної Кореї може підпадати під юридичні умови для застосування його країною ядерної зброї.