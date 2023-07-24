Міноборони: Критика контрнаступу ЗСУ на Заході – це білий шум

Радник міністра оборони Олексій Копитько закликав українців не піддаватися нагнітанню щодо контрнаступу Сил оборони у західному інформпросторі, і слухати тих, хто володіє необхідною повнотою інформації з цього приводу, – топвійськових Заходу, повідомляє Ліга.net.

Він нагадав, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, командувач армією Великої Британії адмірал Тоні Радакін та голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер однаково високо оцінили результати українських військ у контрнаступі.

Вони одностайно заявили, що "українська армія успішно вирішує надскладну задачу".

"Вони розуміють, у яких умовах доводиться діяти (Силам оборони, – Ред.). Все інше – білий шум" , – написав Копитько у Facebook.

За словами радника Резнікова, західні аноніми, політики та інші коментатори, які критикують темпи контрнаступу, не мають достатньої інформації про ситуацію на фронті, а просто "намагаються створити певні настрої у суспільстві".

У зв'язку з чим Копитько закликав українців не піддаватися цьому.

Він пояснив, що українське командування адаптує тактику в залежності від ситуації, і це є правильним, оскільки "було б справжньою бідою, якби після усвідомлення масштабу мінних полів продовжили б по них ломитися, не рахуючись із втратами".

Копитько заявив, що "корегування плану не є трагедією, і наглядні результати будуть".