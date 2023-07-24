Ситуація в регіонах: Під ударом 9 областей

За даними звітів ОВА, минулої доби окупанти тримали під вогнем 9 областей, росіяни продовжують атакувати Луганщину, намагаючись покращити своє становище, поливають вогнем Херсон та область, є поранені серед мирного населення, повідомляє Українська правда.

Луганщина: на Кремінщині, на Сватівщині наші Сили оборони відбивають намагання ворога покращити своє становище. Важкі бої точаться на декількох ділянках фронту. Противник веде обстріли сіл. Страждають Невське, Білогорівка. Авіаційних ударів росіяни завдали по Серебрянському лісництву.

За добу противник здійснив 152 обстрілів( 737 снарядів).

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 58 обстрілів (325 снарядів), з них по м. Херсон — 2 обстріли ( 10 снарядів).

Ворогом влучено в райони 24 населених пунктів області.

Надвечір окупанти вдарили по Одрадокам’янці. Влучили по житловій забудові. Поранення дістала 70-річна жінка. Постраждалу доставлено до лікарні. У неї вогнепальні поранення грудної клітки, ноги. Медики надають їй необхідну допомогу.

Чернігівщина: за добу — 3 обстріли (20 вибухів).

Семенівська громада Новгород-Сіверського району — із мінометів.

Новгород-Сіверська громада — із артилерії.

Без жертв.

Сумщина: вночі та вранці ворог здійснив 4 обстріли, зафіксовано 8 вибухів.

Обстріляно 4 населених пункти у Білопільській, Хотінській, Середино-Будській, Шалигинській громадах. Попередньо — без жертв та руйнувань.

Вчора протягом дня ворог здійснив 13 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 56 вибухів.

Обстріляно 12 населених пунктів у шести територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській.

Попередньо — без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Дніпропетровщина: вчора росіяни з РСЗВ вдарили по Великомихайлівській громаді. По Марганецькій застосували важку артилерію.

За медичною допомогою з легкими пораненнями звернулася одна людина.

Спрямовував ворог на Нікопольський район й БпЛА. Та оборонці неба успішно його приземлили.

Вчора пізно ввечері ворог вдарив по Мирівській громаді Нікопольського району. Застосував важку артилерію. Обійшлося без загиблих та поранених.

Запорізька: за минулу добу зафіксовано 88 обстрілів по 17 населених пунктах області.

86 артилерійські удари прийшлися по Гуляйполю, Чарівному, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Степногірську, Степовому та іншим прифронтовим селам. Також військові рф поцілили з БПЛА по Новоандріївці та обстріляли з РСЗВ Новодарівку.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району, Козача Лопань і Ветеринарне Харківського району, Бударки і Гатище Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кучерівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Берестове, Новомлинськ, Дворічна та Кислівка.

Вчора внаслідок удару керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 по с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено щонайменше 13 приватних житлових будинків, господарчі споруди. Поранення зазнала жінка 70 років.

У с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок удару пошкоджено 2 приватні будинки.

В с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлі агрофірми.

Пізно ввечері з РСЗВ ворог обстріляв м. Куп’янськ, пошкоджено приватний будинок, без постраждалих.

Донеччина: за добу ворог здійснив 7 обстрілів: РСЗВ "Смерч", артилерія. Рашисти обстріляли населені пункти: Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Очеретине, с.Кліщіївка.

Пошкоджено житловий будинок, будинок культури, службовий автомобіль ДСНС, волонтерський пожежний автомобіль, 2 цивільних автомобіля, причеп, генератор, магазин. Дані щодо наслідків уточнюються.

Одещина: рашисти вчергове атакували цієї ночі область. На цей раз під прицілом портова інфраструктура р. Дунай. Чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили наші сили ППО.

Внаслідок нічної атаки шестеро постраждалих людей. До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених, один з яких – у стані середньої ступені тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта. Інші троє — з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі.

Через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували