Майже 1000 дітей в Україні вважаються безвісти зниклими – НПУ

В Україні з початку повномасштабної війни загалом вважаються розшуканими 15233 дитини, зниклими безвісти – 998 дітей, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції.

Окремо у НПУ поінформували, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну слідчі Національної поліції розпочали 87 308 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями ЗС РФ та їхніми пособниками.

Із цієї кількості справ 74 713 були відкриті за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни), 9 211 – за ст. 110 ККУ (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 3 109 – за ст. 111-1 ККУ (Колабораційна діяльність), 171 – за ст. 111 ККУ (Державна зрада) та ін.