За десять років збанкрутували понад 1400 комунальних підприємств

Упродовж останніх десяти років у процес ліквідації увійшли понад 1400 комунальних підприємств в Україні. Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними Opendatabot, повідомляє Ліга.Фінанси.

Зростання банкрутства КП в Україні спостерігалося з року в рік, рекордним виявився 2021 рік.

Найчастіше визнавалися неплатоспроможними та ліквідувалися комунальні підприємства на Дніпропетровщині, Київщині, Львівщині, Харківщині та Одещині.

З усіх міст країни найбільша кількість таких КП зафіксована у Дніпрі, Кривому Розі, Херсоні, Харкові та Львові.

Водночас замість банкрутства та проведення розрахунків з кредиторами більшість КП досі подають на самоліквідацію за рішенням власників. Отже, в судовому реєстрі з’являється лише 10% справ, пояснюють експерти.

У разі, коли комунальне підприємство самоліквідується, уникаючи судових процедур банкрутства, кредитори просто не встигають відреагувати та звернутись до суду для стягнення заборгованості.

"До ухвалення Кодексу України з процедур банкрутства у 2019 році місцеві органи влади могли самочинно не застосовувати судові процедури до комунальних підприємств. Так проблемні КП не визнавались банкрутами, борги накопичувались, а стягнути їх було неможливо. Наразі привілеї відсутні та до комунальних підприємств застосовуються такі ж процедури, як і до інших юридичних осіб" , – коментує адвокат Денис Лихопьок.

Розрахунок з кредиторами має відбуватись коштом майна підприємства – йдеться про так звану ліквідаційну масу банкрута. Проте не все майно належить саме КП, а може бути наданим громадою у користування або управління. Тож, якщо у комунального підприємства не знайдеться власного майна, то кредитори залишаються без задоволення своїх вимог.