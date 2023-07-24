ДБР затримало колишнього одеського військкома Борисова

Працівники ДБР спільно з прокурорами ОГП затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, повідомляє Українська правда.

У суботу йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування.

Два дні тривали активні пошуки й, з рештою, в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві, зазначають у ДБР.

Враховуючи намагання колишнього військкома сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.