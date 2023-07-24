Глава МЗС Британії не поїхав до Китаю через зникнення міністра – ЗМІ

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану на цей місяць поїздку до Китаю, основною причиною називають зникнення міністра закордонних справ Китаю Цинь Гана, повідомляє Європейська правда.

Агентство Bloomberg зазначає, що Клеверлі відклав свій візит до Пекіна на тлі загадкового зникнення міністра закордонних справ Китаю Цинь Гана, який вже місяць не з’являється в публічному просторі.

За словами анонімних співрозмовників Bloomberg, саме зникнення Цинь Гана стало основною причиною скасування візиту Клеверлі. Причому одне із джерел додало, що це було одним з кількох факторів.

Джерела зазначають, що обидві країни розглядають альтернативні дати візиту Клеверлі.

Bloomberg нагадує, що Цинь Ган зник із публічного простору 25 червня, того дня він зустрівся з офіційними особами з Росії, Шрі-Ланки та В'єтнаму.

Відтоді міністра на дипломатичних зустрічах заміняв завідувач канцелярії комісії Центрального комітету Компартії Китаю у закордонних справах Ван І.