Готуються до блекаутів. США передали Україні резервні генератори для АЕС

США передали Україні три резервні генератори для резервного живлення реакторів українських АЕС на випадок аварійних відключень електроенергії, повідомляє Новое время.

"Міністерство енергетики США робить черговий внесок у безпеку атомних електростанцій України, передаючи Енергоатому три дизельні генератори у зв’язку з агресією Росії" , — зазначила міністерка енергетики США Дженніфер Гренхольм.

Президент Енергоатома Петро Котін зазначив, що для компанії зараз дуже важливими є три дизельні генератори потужністю 2,2 МВт, які вже в серпні доставлять на українські атомні станції.

"Це обладнання буде вкрай необхідним для наших АЕС у разі відключення живлення" , — заявив Котін.

Зазначається, що резервні генератори можуть використовуватися на Запорізькій АЕС після деокупації.

"За допомогою наших партнерів ми готуємося до зими, яка буде непростою. Тому ця підтримка дуже значуща для всіх українців, які чекатимуть на світло у своїх домівках" , — зазначив голова Міненерго України Герман Галущенко.

Раніше повідомлялося, що до початку опалювального сезону в Кабміні планують накопичити 1,8 млн тонн вугілля і 14,7 млрд кубометрів газу. Станом на складах 1,5 млн тонн вугілля і 10,4 млрд кубічних метрів газу в газосховищах.