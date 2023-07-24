СБУ заявила про викриття агентурної групи РФ у Херсоні

Служба безпеки України затримала резидента ФСБ, який вербував, давав завдання та отримував інформацію від десятка інших агентів у Херсонській області, повідомляє Укрінформ.

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію із викриття агентурної мережі ФСБ у Херсоні і затримала резидента російської спецслужби, який тримав на зв’язку до 10 інформаторів у регіоні.

За матеріалами справи, всі вони були місцевими жителями, які підтримували збройну агресію РФ проти України.

Завдання цієї агентурної мережі полягало у передачі до РФ актуальної інформації про підрозділи ЗСУ у прифронтових районах Херсонської області.

Зокрема, інформатори намагалися виявити можливі бойові позиції реактивних систем залпового вогню "Град" та іноземних гаубиць М777.

Усі зібрані дані вони мали передавати резиденту, а той мав надсилати їх своєму куратору з ФСБ.

СБУ викрила мережу і затримала її керівника під час спроби передачі інформації. За даними слідства, затриманим агентом ФСБ виявився місцевий житель, що потрапив у поле зору російської спецслужби ще на початку “нульових”. Тоді він часто приїздив до РФ у власних справах.

Згодом на нього вийшов представник ФСБ і запропонував співпрацю. Для переконливості своїх намірів російська спецслужба навіть видала своєму резиденту так звану перепустку для безперешкодного пересування по території країни-агресора.

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він повернувся в Україну і влаштувався в одну із приватних охоронних фірм у Херсоні.

Після 24 лютого 2022 року на зв’язок з ним дистанційно вийшов представник ФСБ і визначив основні завдання у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Йому загрожує довічне ув’язнення.