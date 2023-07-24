Україна готує для США звіт щодо використання касетних боєприпасів

Україна цього тижня передасть США звіт щодо використання касетних боєприпасів, які були надані Вашингтоном в одному з останніх пакетів військової допомоги.﻿ Про це в інтерв’ю CNN заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Європейська правда.

Міністр сказав, що чекає на звіт, який він передасть до Пентагону "ймовірно, в понеділок або вівторок".

"Ми будемо звітувати про результати використання [касетних боєприпасів], тому я думаю, що наступного тижня у мене буде перша доповідь, і я поділюся нею з моїми партнерами в Пентагоні. Я сподіваюся, що вони будуть ефективнішими, ніж звичайні боєприпаси" , – зазначив Резніков.

За його словами, звіт є частиною угоди з Пентагоном щодо передачі касетних боєприпасів.

США оголосили пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів 7 липня, до його складу вперше увійшли касетні боєприпаси.

Допомога Вашингтона викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду, оскільки касетні боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення та існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.