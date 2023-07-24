У МЗС Китаю прокоментували російський обстріл центру Одеси

МЗС Китаю, коментуючи варварські атаки російських військ по середмістю Одеси, яке перебуває під охороною ЮНЕСКО, висловило сподівання, що Україна і Росія "будуть віддані політичному врегулюванню", повідомляє Укрінформ.

Про це під час брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін на прохання прокоментувати атаки на історичний центр Одеси.

В контексті російсько-української війни речниця зауважила, що Китай "не причетний до виникнення кризи в Україні і не є стороною цього конфлікту".

За її словами, позиція Китаю щодо "української кризи" залишається послідовною та чіткою і полягає в сприянні мирним переговорам, які в Пекіні вважають єдиним шляхом припинення війни.

"Ми сподіваємося, що всі сторони будуть відданими політичному врегулюванню кризи та деескалації ситуації" , - сказала Мао.

Водночас, вона уникнула відповіді на питання, чи контактує Пекін з російською стороною з приводу варварських обстрілів росіянами портів Одеси з зерносховищами та історичних пам’яток на території міста, які перебувають під охороною ЮНЕСКО.

Китай є одним із засновників ЮНЕСКО, спеціалізованої установи ООН з питань освіти, науки та культури, завданнями якої, серед іншого, є сприяння розвитку національних культур та охороні пам’яток культурної спадщини.