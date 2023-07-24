Amazon повертає співробітників у офіс
Корпорація Amazon вимагатиме від деяких співробітників переїзду в рамках розпорядження, що вимагає від працівників бути в офісі три дні на тиждень. Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє Новое время.
Це стало ще одним джерелом напруження між технологічним гігантом і його штатом після звільнень, які почалися минулого року.
За словами співрозмовників видання, хто і коли буде змушений переїхати, вирішуватимуть на рівні департаментів. В Amazon ще не визначили, якої кількості співробітників торкнеться це нововведення.
Деяким співробітникам компанії, які були найняті або переїхали під час пандемії, доведеться переїхати ближче до офісів.
"Робота з офісу щонайменше тричі на тиждень дає нам більше енергії, допомагає співтворчості та появі нових зв’язків. Ми чули це від багатьох співробітників", — йдеться в повідомленні компанії.
Також у повідомленні йдеться, що Amazon шукає найкращий спосіб «зібрати команди в одному місці».
Раніше компанія зажадала, щоб більшість штатних співробітників з травня виходили на роботу в офіс тричі на тиждень. Через це поруч з офісом Amazon у Сіетлі в травні пройшли пікети.