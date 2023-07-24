Amazon повертає співробітників у офіс

Корпорація Amazon вимагатиме від деяких співробітників переїзду в рамках розпорядження, що вимагає від працівників бути в офісі три дні на тиждень. Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє Новое время.

Це стало ще одним джерелом напруження між технологічним гігантом і його штатом після звільнень, які почалися минулого року.

За словами співрозмовників видання, хто і коли буде змушений переїхати, вирішуватимуть на рівні департаментів. В Amazon ще не визначили, якої кількості співробітників торкнеться це нововведення.

Деяким співробітникам компанії, які були найняті або переїхали під час пандемії, доведеться переїхати ближче до офісів.

"Робота з офісу щонайменше тричі на тиждень дає нам більше енергії, допомагає співтворчості та появі нових зв’язків. Ми чули це від багатьох співробітників" , — йдеться в повідомленні компанії.

Також у повідомленні йдеться, що Amazon шукає найкращий спосіб «зібрати команди в одному місці».

Раніше компанія зажадала, щоб більшість штатних співробітників з травня виходили на роботу в офіс тричі на тиждень. Через це поруч з офісом Amazon у Сіетлі в травні пройшли пікети.