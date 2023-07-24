У "Нафтогазу" закінчився строк виконання функцій постачальника останньої надії

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" заяви﻿ла про закінчення строку виконання функцій постачальника останньої надії, повідомляє ЛігаБізнес.

Згідно з законом про ринок природного газу, постачальник останньої надії визначається Кабінет міністрів на три роки за результатами конкурсу.

ГК "Нафтогаз" визначили постачальником останньої надії розпорядженням Кабміну №917 від 22 липня 2020 року. Протягом трьох років компанія, виконуючи цю функцію, поставило газ понад 9 млн домогосподарств і майже 8000 непобутових споживачів (підприємства, теплокомуненерго тощо).

"Зважаючи на закінчення встановленого законом строку, починаючи з 23 липня 2023 року у ТОВ "ГК Нафтогаз України" будуть відсутні підстави та технічна можливість забезпечити споживачів постачальника останньої надії необхідними обсягами природного газу у всій зоні балансування" , – заявила компанія.

Постачальник останньої надії – компанія, яка зобов'язана протягом 60 днів постачати газ споживачеві, якщо він залишається без постачальника газу. Компанія повинна мати певний резерв газу, що відповідає максимальному місячному обсягу споживання в опалювальний сезон.

Колишній генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон заявив, що після цієї заяви на ринку газу виникла значна невизначеність та загроза створення боргів.