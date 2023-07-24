У "Нафтогазу" закінчився строк виконання функцій постачальника останньої надії
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" заявила про закінчення строку виконання функцій постачальника останньої надії, повідомляє ЛігаБізнес.
Згідно з законом про ринок природного газу, постачальник останньої надії визначається Кабінет міністрів на три роки за результатами конкурсу.
ГК "Нафтогаз" визначили постачальником останньої надії розпорядженням Кабміну №917 від 22 липня 2020 року. Протягом трьох років компанія, виконуючи цю функцію, поставило газ понад 9 млн домогосподарств і майже 8000 непобутових споживачів (підприємства, теплокомуненерго тощо).
"Зважаючи на закінчення встановленого законом строку, починаючи з 23 липня 2023 року у ТОВ "ГК Нафтогаз України" будуть відсутні підстави та технічна можливість забезпечити споживачів постачальника останньої надії необхідними обсягами природного газу у всій зоні балансування", – заявила компанія.
Постачальник останньої надії – компанія, яка зобов'язана протягом 60 днів постачати газ споживачеві, якщо він залишається без постачальника газу. Компанія повинна мати певний резерв газу, що відповідає максимальному місячному обсягу споживання в опалювальний сезон.
Колишній генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон заявив, що після цієї заяви на ринку газу виникла значна невизначеність та загроза створення боргів.
"Незрозуміло, що буде далі… Знову всі несанкціоновані відбори газу через небаланси впадуть на ОГТСУ? При існуючій забороні на відключення споживачів відсутність постачальника останньої надії загрожує накопиченням багатомільярдних боргів перед ОГТСУ та облгазами", – заявив він у Facebook.