У Полтавській області стався землетрус

Увечері 23 липня на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 2,6 бала за школою Ріхтера. Про це з посиланням на Головний центр спеціального контролю, повідомляє РБК-Україна.

Землетрус стався у Решетилівському районі – за 20 км на захід від Полтави на глибині 7 км. Його зафіксували о 21:42 23 липня.

За класифікацією землетрусів він належить до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, а струс землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Зазначимо, що цей землетрус не перший, який стався на Полтавщині цього року.

Так, землетрус магнітудою 3,7 бала стався 8 червня за 26 кілометрів на південний схід від Полтави.

А 26 травня на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,5 бала, він стався у Решетилівському районі.