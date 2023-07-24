Німеччина виділить 20 млрд євро на закупівлю боєприпасів

Уряд Німеччини планує до 2031 року виділити 20 млрд євро на закупівлю боєприпасів, щоб закрити їхній дефіцит. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Європейська правда.

"Без боєприпасів найсучасніші системи озброєнь не приносять користі, навіть якщо вони готові до використання на полігонах" , – зазначив міністр.

За його словами, стабільне постачання боєприпасів Збройним силам Німеччини є пріоритетом.

"До 2031 року ми повинні і хочемо інвестувати в боєприпаси понад 20 мільярдів євро" , – додав Пісторіус.

Як зазначає видання, протягом багатьох років нестача боєприпасів "була нормою" для Бундесверу.

Їх настільки мало, що артилеристам у тилу рідко дозволяють проводити навчання з бойовими снарядами. У більшості випадків військові використовують тренувальні боєприпаси.

Тривалий час ця нестача не викликала занепокоєння серед німецьких посадовців, однак з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну проблема постала доволі гостро.