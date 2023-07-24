ГУР про атаку дронів: Путін не контролює небо навіть над Москвою

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що режим диктатора Володимира Путіна не контролює небо навіть над центром Москви, куди вранці 24 липня прилетіли невідомі ударні безпілотники. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, наліт дронів на Москву — це "хороші новини, які тішать усіх".

"Вибухи в Москві, де розташовані ключові об'єкти військового командування РФ, показують, що навіть небо над такими об'єктами режим Путіна не контролює" , — сказав Юсов.

Розвідник зазначив, що подібні "інциденти" продовжуватимуться і набиратимуть обертів, доки росіяни не залишать територію України.