Творець ChatGPT Альтман запускає криптопроєкт Worldcoin

Криптовалютний стартап Tools for Humanity гендиректора компанії-творця ChatGPT Сема Альтмана Worldcoin у понеділок, 24 липня, запускає власний токен. Про це, з посиланням на Reuters, повідомляє Економічна правда.

При цьому Worldcoin, заснований Семом Альтманом та Алексом Бланією у 2019 році, планує використати технологію сканування очей для ідентифікації користувачів.

"Основною пропозицією проєкту є World ID - обліковий запис, який може отримати тільки реальна людина. Щоб отримати World ID, клієнт реєструється для сканування оболонки ока за допомогою "кулі" Worldcoin - срібної кулі розміром приблизно з кулю для боулінгу. Як тільки сканування підтверджує, що користувач є справжньою людиною, вона створює World ID" , - пише агентство.

Проєкт має 2 мільйони користувачів у бета-версії, а з запуском у понеділок Worldcoin розширює масштаби операцій до 35 міст у 20 країнах. В якості заохочення ті, хто зареєструється в певних країнах, отримають криптовалютний токен Worldcoin WLD.

Binance, найбільша криптовалютна біржа, заявила, що включить Worldcoin до свого лістингу, а попереднє відкриття торгів очікується в понеділок о 09:00 за Гринвічем.

Альтман сказав Reuters, що Worldcoin також може допомогти вирішити питання про те, як економіка буде змінена за допомогою генеративного ШІ.