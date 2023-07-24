Наєв розповів про посилення протиповітряної оборони на Сумському напрямку

На Сумському напрямку поступово відбувається посилення протиповітряної оборони. Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Наша система протиповітряної оборони певною мірою залежить від міжнародної воєнно-технічної допомоги. Тож, ми підвищуємо рівень захищеності об’єктів критичної інфраструктури в межах тих ресурсів, які отримуємо" , - заявив Наєв.

За його словами, на даний час поступово відбувається посилення протиповітряної оборони на Сумському напрямку. Так, додатково задіяно кілька вогневих груп, які озброєні крупнокаліберними кулеметами з коліматорними та тепловізійними прицільними комплексами, аби працювати по повітряним цілям, зокрема і вночі.