Мінфін сформував нове правління націоналізованого "Сенс-банку"

Міністерство фінансів України сформувало нове правління націоналізованого Сенс банку, повідомляє Новое время.

Новими членами правління стали Олена Зубченко, Олексій Шклярук, Інна Тютюн та Андрій Соколов. Раніше Зубченко очолювала департамент фінансової політики Мінфіну.

Згідно з інформацією в LinkedIn, Олексій Шклярук з 2016 року обіймав посаду члена правління Агропросперіс Банку і відповідав за напрямок ризик-менеджменту, до цього працював у Credit Agriclole — також у сфері управління ризиками.

Андрій Соколов за даними в LinkedIn, з кінця 2017 року працював у банку Південний, зокрема з квітня 2020 року головою департаменту корпоративного бізнесу.

Інна Тютюн з червня 2018 року була заступницею голови правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, а раніше — заступницею голови правління Укргазбанку.

Новим головою наглядової ради Сенс Банку після його націоналізації за поданням Міністерства фінансів став ексголова представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунер, який очолював кілька років тому наглядову раду Укрзалізниці.

Також Аджунер був членом наглядової ради Укренерго і певний час очолював наглядову раду державного Ощадбанку, однак Нацбанк не погодив його на цій посаді через конфлікт інтересів

Ще двома незалежними членами наглядової ради банку стали керуючий партнер PwC Legal Україна Андрій Пронченко і Ростислав Дюк — голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній. Його заступниця Інна Тютюн увійшла до правління банку.

Представниками держави в наглядовій раді стали начальник відділу Мінфіну Анлрей Свистун, який із травня до листопада минулого року входив до наглядової ради державного Укргазбанку, і секретар робочої групи з питання санкцій проти Росії Владислав Власюк, який має великий досвід роботи в Мін'юсті.