Туреччина хоче поновити переговори про вступ до Євросоюзу

Туреччина хоче якнайшвидшого відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу. Про це заявив посол Туреччини у Відні Озан Джейхун, повідомляє Укрінформ.

"Очевидно, що Туреччина має намір одного дня стати членом Європейського Союзу" , - заявив посол.

За його словами, ця мета залишається незмінною. "Переговори не означають, що завтра ми станемо членом ЄС, але під час переговорів можна також говорити про проблеми і знаходити рішення" , - сказав дипломат.

На переконання Джейхуна, ЄС потребує Туреччини, якщо Євросоюз хоче відігравати "вирішальну роль" на глобальному рівні в майбутньому.

Дипломат також додав, що Туреччина хотіла б не лише відновлення переговорів про вступ, але й модернізації митного союзу між ЄС і Туреччиною.

Як повідомлялося, Туреччина є кандидатом на вступ до ЄС з 1999 року. Переговори, які розпочалися у 2005 році, були зупинені у 2016-му через політичні розбіжності та критику з боку Брюсселя щодо порушення в Туреччині прав людини та принципів демократії.