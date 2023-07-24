Польща розмістить саперний батальйон біля кордону з Білоруссю

Польща створить саперний батальйон, який розміститься в місті Августов, що неподалік кордону з Білоруссю. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Європейська правда.

Головним завданням новоствореного батальйону буде захист східного кордону Польщі і охорона так званого Сувальського коридору (регіон, який одночасно з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює Калінінградську область РФ і територію Білорусі).

Підрозділ в Августові буде створено в рамках планів щодо зміцнення Збройних сил Польщі на 2023-2025 роки, що передбачає посилення вже існуючих тактичних з’єднань на східному фланзі НАТО.

Оголошуючи про створення нового батальйону, Блащак закликав місцевих мешканців вступати до лав польської армії.