Блінкен: Потрібні місяці для початку застосування F-16 в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна отримає американські винищувачі F-16, але знадобляться місяці, перш ніж українські Збройні сили зможуть їх застосовувати, повідомляє Українська правда.

﻿"Справа не лише в самому обладнанні. Це ще й навчання. Це технічне обслуговування. Це вміння використовувати його у військових операціях. На все це потрібен час. Якби завтра було ухвалене рішення про передачу F-16, то пройшли б місяці і місяці до того, як вони були б реально застосовані" , – сказав держсекретар США в інтерв’ю CNN.

За його словами, США працюють над передачею F-16 Україні, але цього недостатньо, оскільки потрібна ще програма навчань.

Блінкен додав, що "процес щодо F-16 просувається".

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив﻿, що винищувачі F-16 можуть з'явитися в української армії до кінця цього року.