СБУ передавала ФБР вказівки щодо цензури соцмереж у США – звіт

Американське ФБР співпрацювало з українською СБУ з метою цензури висловлювань користувачів у мережі Інтернет. На основі запитів СБУ Федеральне бюро розслідувань давало вказівки соцмережам щодо видалення акаунтів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це свідчить проміжний звіт Комітету з питань правосуддя та Спеціального підкомітету з питань озброєння федерального уряду, який є у розпорядженні видання.

У документах йдеться про те, що 15 лютого 2023 року в рамках розслідування ролі федерального уряду в цензурі законних висловлювань у соціальних мережах Комітет з питань правосуддя (далі - Комітет) направив повістку в суд компанії Meta, материнській компанії Facebook та Instagram, а також Alphabet, материнській компанії Google і YouTube.

Документи, отримані у відповідь на ці повістки, показали, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) від імені української розвідки вимагало - а в деяких випадках давало вказівки найбільшим світовим соціальним мережам цензурувати американців, які висловлюються в Інтернеті.

"Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Служба безпеки України прагнула виявити та завадити ймовірним операціям російського впливу в соціальних мережах. СБУ залучила ФБР для підтримки цих зусиль, передавши Бюро списки акаунтів у соціальних мережах, які нібито "поширювали російську дезінформацію".

ФБР, своєю чергою, регулярно передавало ці списки відповідним соціальним мережам, які поширювали цю інформацію всередині компанії серед своїх співробітників, відповідальних за модерацію контенту та дотримання правил" , - йдеться у документі.

Аналіз цих "дезінформаційних" реєстрів, проведений Комітетом, показав, що ФБР на прохання СБУ позначило для соціальних мереж автентичні акаунти американців, у тому числі верифікований акаунт Державного департаменту США та акаунти американських журналістів.

Так, 2 березня агент Кобзанець надіслав електронного листа з темою "додаткові акаунти, отримані від СБУ, які, як вважають, причетні до дезінформації".

"До цього списку потрапив акаунт @usaporusski, який є офіційним, перевіреним, російськомовним акаунтом Державного департаменту США. Ані ФБР, ані СБУ не надали пояснень щодо того, яким чином акаунт Державного департаменту США був "залучений до дезінформації...Ще більше вражає те, що ФБР чи то з недбалості, чи то навмисно передало запит СБУ на видалення офіційного урядового акаунта США до Meta" , - сказано у звіті.

Також зазначається, що ФБР і СБУ неодноразово вимагали видалити або призупинити роботу справжніх акаунтів, які висловлюють однозначно проукраїнські погляди, а також тих, хто висловлює опозицію до президента Росії Володимира Путіна.

"Нещодавні повідомлення показали, що ФБР також розширило можливості СБУ щодо цензури користувачів у Твіттері" , - йдеться у звіті.

Комітет з питань правосуддя США також додає, що участь ФБР у цензурних заходах СБУ на американських платформах соціальних мереж тривала навіть після того, як представник Twitter Йоел Рот попередив ФБР про американські акаунти у списках СБУ, а запити продовжували надходити щонайменше до 11 травня 2022 року.

11 травня агент Кобзанець передав "кілька запитів з України з переліком акаунтів, які підозрюються у поширенні дезінформації" до Meta. Серед цих запитів був лист від СБУ з переліком різних груп у Facebook, які на думку СБУ використовуються, серед іншого, для просування "роз'єднання політичних сил та українського суспільства в цілому". У листі йшлося: "Просимо вас заблокувати ці сторінки у Facebook, а також акаунти, з яких вони адмініструються".

"Зрозуміло, що участь ФБР у цензурній діяльності СБУ була добровільним і свідомим вибором ФБР, до якого було залучено щонайменше сім агентів з усього Бюро" , - уточнено у звіті.

З інформації з відкритих джерел Комітет США робить висновки, що співпраця ФБР з СБУ продовжується. 25 квітня 2023 року агент Кобзанець виступив на панельній дискусії в Сан-Франциско разом зі співробітником СБУ Іллею Вітюком, в аудиторії якої був присутній агент Чан. Під час дискусії Вітюк назвав ФБР "головним партнером" СБУ.

Станом на момент підготовки звіту ФБР не зробило жодних публічних заяв про свою роботу з СБУ щодо видалення американської "дезінформації" в соціальних мережах, а також не оприлюднило жодних заяв, які б визнавали його роль у виконанні іноземних запитів щодо цензури висловлювань на внутрішньому рівні.