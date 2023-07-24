У "Дії" оновили ще дві послуги для будівництва

На порталі "Дія" оновили дві послуги для будівельної галузі, а саме повідомлення про початок будівельних робіт та заяву на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури у Facebook.

Для користувачів порталу оновили:

повідомлення про початок будівельних робіт СС1 або внесення змін до зареєстрованого повідомлення;

заяву на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, внесення змін чи скасування містобудівних умов та обмежень.

"Оновлення першої послуги полягає у наданні можливості внести зміни до раніше зареєстрованого повідомлення про початок будівельних робіт за класом СС1. Раніше для цього потрібно було відвідати ЦНАП" , – пояснили у міністерстві.

До класу СС1 відносяться невеликі суспільні споруди, спортивні об'єкти, невеликі фермерські господарства тощо. Також під цю категорію підпадають будинки, які сьогодні будують для розміщення ВПО та людей, які втратили житло через війну.

За час існування послуги "Повідомлення про початок будівельних робіт" через портал "Дія" надійшло майже 12,3 тисячі заяв.

"Оновлення другої послуги полягає у наданні користувачам можливості подання заяви на внесення змін або скасування містобудівних умов та обмежень. Раніше послуга передбачала лише можливість подання заяви на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки" , – додали у Мінвідновлення.

З початку її існування через дію надійшло понад 4 тисячі заяв.

Також у рамках модернізації обох послуг розширено перелік автоматизованих перевірок з метою зменшення кількості інформації, що вноситься замовником, вручну.

Нагадуємо, у травні на порталі "Дія" стали доступні 3 покращені будівельні послуги: повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта, видача будівельного паспорта та внесення змін до нього та Декларація про готовність об'єкта до експлуатації.