Міноборони Естонії про контрнаступ: Потрібно більше зброї, а не тиск ЗМІ
Відкрите обговорення контрнаступу ЗСУ в медіа не допоможе українським бійцям на фронті. Нашій країні потрібно більше допомоги від західних союзників, зокрема зброї. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
За словами Певкура, він перебуває у постійному контакті з міністром оборони України Олексієм Резніковим, а також отримує деяку інформацію від своїх колег.
"Тому я вважаю, що не потрібно збільшувати додатковий тиск на українців, оскільки ви самі знаєте, що робити. Ви також знаєте, що хотіли б просуватися вперед швидше. Однак це не допомагає на полі бою, оскільки на полі бою треба приймати рішення згідно з ситуацією", - сказав глава Міноборони Естонії.
Певкур зазначив, що розуміє, чому виникають труднощі та виклики (у контрнаступі ЗСУ - ред.), але, на його думку, відкрите обговорення цього в медіа не допомагає.
"А допомагає більше зброї та більше допомоги Україні, щоб ці хлопці, які захищають український народ і країну, могли належним чином виконувати свою роботу", - наголосив міністр.