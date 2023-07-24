Обміління Дніпра в районі Дніпрогесу досягло критичного рівня для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції.﻿ Про це повідомляють﻿ в "Укргідроенерго".

"Середній рівень нижнього б’єфу біля греблі Дніпровської ГЕС становить 12,05 м. Для повноцінної роботи Дніпровської гідроелектростанції рівень води має становити мінімум 12-12,5 м" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до проходження опалювального сезону "Укргідроенерго" разом з проєктним інститутом сподіваються знайти рішення, щоб станція могла працювати на повну потужність, аби забезпечувати енергосистему балансуючими потужностями.

Нагадуємо, 13 червня, за тиждень після теракту російських окупантів на дамбі Каховської ГЕС, в "Укргідроенерго" повідомляли, що через різке зниження рівня води у нижньому водосховищі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженнями, та закликали споживачів електроенергії ощадливо використовувати її.