В Одесу прибуде місія ЮНЕСКО для оцінки пошкодження культурних об’єктів

В Одесу прибуде місія ЮНЕСКО для оцінки пошкодження культурних об’єктів
Фото: t.me/odeskaODA

В Одесу найближчими днями прибуде місія ЮНЕСКО, яка проведе попередню оцінку пошкоджень об’єктів культурної спадщини.﻿ Про це заявили в Міністерстві культури та інформаційної політики, повідомляє Укрінформ.

"В Організації підкреслили, що умисне завдання ударів по культурних об'єктах та їхнє знищення й пошкодження можна прирівняти до воєнного злочину. Проте Росія досі має членство в ЮНЕСКО", - сказано в повідомленні.

У МКІП очікують активних дій задля збереження та відновлення культурного спадку та закликають виключити Росію зі складу країн-учасниць організації.

У ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області. Загарбники випустили 19 ракет різного типу. Удар припав на історичний центр Одеси, внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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