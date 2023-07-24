В Одесу прибуде місія ЮНЕСКО для оцінки пошкодження культурних об’єктів

В Одесу найближчими днями прибуде місія ЮНЕСКО, яка проведе попередню оцінку пошкоджень об’єктів культурної спадщини.﻿ Про це заявили в Міністерстві культури та інформаційної політики, повідомляє Укрінформ.

"В Організації підкреслили, що умисне завдання ударів по культурних об'єктах та їхнє знищення й пошкодження можна прирівняти до воєнного злочину. Проте Росія досі має членство в ЮНЕСКО", - сказано в повідомленні.

У МКІП очікують активних дій задля збереження та відновлення культурного спадку та закликають виключити Росію зі складу країн-учасниць організації.

У ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області. Загарбники випустили 19 ракет різного типу. Удар припав на історичний центр Одеси, внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.