Китай не коментує, чому глава МЗС вже місяць не з'являється на публіці
МЗС Китаю не має інформації щодо причин тривалої відсутності у публічному просторі міністра закордонних справ КНР Цінь Гана та його нинішнього місцезнаходження. Про це на брифінгу заявила речниця зовнішньополітичного відомства Мао Нін, повідомляє Укрінформ.
"У мене немає інформації, яку я могла б надати", - сказала Мао, відповідаючи на запитання щодо місцеперебування Ціня.
Цінь, якого вважають досить близьким до голови КНР Сі Цзіньпіна, востаннє з’являвся на публіці 25 червня, коли зустрічався з в’єтнамським колегою Буй Тхань Соном, про що повідомляється на сайті МЗС Китаю. Впродовж наступного місяця про нього немає жодних звісток.
Він пропустив щорічну зустріч міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), яка проходила в Джакарті 11-15 липня. Замість нього у форумі брав участь голова Канцелярії комісії з закордонних справ ЦК КПК Ван Ї, що не зовсім відповідає його статусу. Тоді в МЗС Китаю заявили, що у міністра проблеми зі здоров’ям.
ЗМІ повідомляли, через зникнення з публічного простору глави китайського зовнішньополітичного відомства міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав поїздку до Пекіна, заплановану на цей тиждень.
Тривала відсутність інформації про стан Ціня та місце його перебування спричинили велику кількість чуток. Серед найпоширеніших називається затримання міністра Комісією ЦК КПК з перевірки дисципліни чи то за позашлюбні зв’язки, чи то за корупцію.
Раптові зникнення високопосадовців у Китаї не є чимось надзвичайним. Подібні випадки в закритій системі партійно-державної влади періодично трапляються.