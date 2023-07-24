Китай не коментує, чому глава МЗС вже місяць не з'являється на публіці

МЗС Китаю не має інформації щодо причин тривалої відсутності у публічному просторі міністра закордонних справ КНР Цінь Гана та його нинішнього місцезнаходження.﻿ Про це на брифінгу заявила речниця зовнішньополітичного відомства Мао Нін, повідомляє Укрінформ.

"У мене немає інформації, яку я могла б надати" , - сказала Мао, відповідаючи на запитання щодо місцеперебування Ціня.

Цінь, якого вважають досить близьким до голови КНР Сі Цзіньпіна, востаннє з’являвся на публіці 25 червня, коли зустрічався з в’єтнамським колегою Буй Тхань Соном, про що повідомляється на сайті МЗС Китаю. Впродовж наступного місяця про нього немає жодних звісток.

Він пропустив щорічну зустріч міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), яка проходила в Джакарті 11-15 липня. Замість нього у форумі брав участь голова Канцелярії комісії з закордонних справ ЦК КПК Ван Ї, що не зовсім відповідає його статусу. Тоді в МЗС Китаю заявили, що у міністра проблеми зі здоров’ям.

ЗМІ повідомляли, через зникнення з публічного простору глави китайського зовнішньополітичного відомства міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав﻿ поїздку до Пекіна, заплановану на цей тиждень.

Тривала відсутність інформації про стан Ціня та місце його перебування спричинили велику кількість чуток. Серед найпоширеніших називається затримання міністра Комісією ЦК КПК з перевірки дисципліни чи то за позашлюбні зв’язки, чи то за корупцію.

Раптові зникнення високопосадовців у Китаї не є чимось надзвичайним. Подібні випадки в закритій системі партійно-державної влади періодично трапляються.