Половина українців упевнені, що РФ завжди буде загрозою – опитування

Половина українців – 50% – впевнені, що Росія завжди буде нести загрозу для України. Такий результат соцдослідження ZN.UA, проведеного на наше замовлення Центром Разумкова, повідомляє Дзеркало тижня.

У те, що наш агресивний північний сусід колись зможе стати без'ядерною демократичною країною з ринковою економікою, вірять 9,4% опитаних.

При цьому 21,1% громадян припускає, що Росія не загрожуватиме нашій країні, коли розпадеться на кілька незалежних держав.

Єлизавета Чижик, ZN.UA

Усі згадані у тексті дані – результати соціологічного опитування Центру Разумкова. Опитування на замовлення ZN.UA проводилося з 23 по 28 червня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та м. Києві. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки вбирається у 2,3%.