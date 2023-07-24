ГУР про погрози "вагнерівців" піти на Польщу: її армія тільки б зраділа

Можлива спроба "вагнерівців" піти з Білорусі у наступ на Польщу буде самовбивчою для найманців, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, заяви та погрози "вагнерівців" на адресу Польщі були прогнозовані. Юсов вважає, що переміщення ПВК "Вагнер" до Білорусі відбулося для того, щоб постійно дратувати сусідні країни НАТО та Європейського Союзу.

"Якщо говорити про серйозність цих погроз: вибачте, сьогодні у колишньої ПВК, насправді воно "ПВК", ніколи не було — цього угрупування вагнерівців, немає достатніх сил і засобів для того, щоб реально становити загрозу для, наприклад, Польщі" , - сказав він.

Юсов зауважив, що спроба атаки "вагнерівців" на Польщу стала б "самовбивством" для терористів.

"Я переконаний, що армія Польщі тільки зраділа б подібним випадкам і швидко вирішила всі ці проблеми" , - підкреслив він.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого бунту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина частина його найманців мала переміститися до Білорусі. Туди ж мав прибути й сам Пригожин. У країні вже обладнали наметовий табір для вояків.

До Білорусі вже прибули до 10 колон "вагнерівців". І сам Пригожин уже кілька разів прилітав до Білорусі.

20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці ПВК "Вагнера" проведуть спільні навчання.

При цьому Польща очікує на певні провокації з боку Росії, тому передислокувала військових із західної частини країни на схід. В Офісі президента також не виключають провокацій біля кордону Польщі та країн Балтії.